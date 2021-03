Har rykket ut til trafikkulykke på E 39

Klokken 14.50 fredag fikk politiet melding om trafikkuhell, sørgående retning, like ved Biltema på E 39 på Forus.

Ifølge politiet er nødetatene er på vei til stedet, og det er ukjent om det er personskade i forbindelse med ulykken.

Like etterpå melder Vegtrafikksentralen følgend: " E 39 500m sør for Solasplitten retning Sandnes: Ett felt stengt på grunn av trafikkuhell. Forvent køer og forsinkelser i området".

Klokken 15.05 melder politiet at de jobber med å få oversikt over uhellets omfang. og at noen av personene som er involvert, blir tilsett av helsepersonell på stedet. Ifølge politiet er fire biler involvert og det ser ut til at tre av disse trenger bilberging.

Klokken 15.16 melder politiet at begge felt i sørgående retning er stengt i påvente av bilberging.

Klokken 15.27 melder politiet at ett felt er nå åpent, og at to personer er tatt med av ambulanse for nærmere sjekk de de har smerter i ryggen.

Bilberger hadde på dette tidspunktet ikke kommet fram enda.

Klokken 16.10 melder Vegtrafikksentralen at alle biler er berget og feltet er åpnet opp for trafikk. Trafikken går nå som normalt en fredag ettermiddag.

Saken oppdateres.

