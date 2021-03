Jærbanen får stillesoner

Go-Ahead innfører stillesoner på Jærbanen. Ifølge Go-Ahead har mange passasjerer ønsket seg stillesone når de reiser med toget.

Det tar togselskapet på alvor – og allerede nå er noen av vognene merket med «stillesone». De resterende vognene vil blir merket fortløpende i de nærmeste ukene. Det melder selskapet i en pressemelding.

– Pendlere og studenter har ytret ønske om stillevogner slik at jobbingen og lesingen kan starte allerede på reisen til og fra jobb og skole. Som en del av vår plan for produktutvikling innfører vi derfor en stillevogn i hvert lokaltog, og vi gleder oss skikkelig til å se stillevognene fylles opp når samfunnet åpner opp igjen, sier Tonje Løkaas Fossum, kommersiell sjef og ansvarlig for ekstern kommunikasjon i Go-Ahead Norge.

Selskapet kjører for tiden med færre avganger som følge av pandemien, og med mindre antall passasjerer enn normalt.

– Selv om samfunnet stopper litt opp i tider som denne, jobber vi for fullt med å lage et enda bedre togtilbud slik at enda flere vil velge tog fremfor bil, sier Fossum.

Tydelig merking av stillesoner

Togselskapet er opptatt av at det skal være enkelt å finne fram til stillesonen i toget. Derfor vil vognene bli godt merket, både utvendig og innvendig.

– Merking er viktig, både for at passasjerene skal vite hvor man skal sitte for å få stillheten man ønsker, og for at passasjerene skal bli påminnet hvor man skal være stille og ikke, sier Fossum.

Hvor i toget er stillesonen?

For reisende fra Stavanger og sørover vil den siste vognen bli stillesone, og for reisende fra Egersund/Nærbø og nordover vil det være den første vogna.

– Det er viktig for oss å gi forutsigbarhet slik at passasjerene kan plassere seg riktig på plattformen når de skal gå på toget, og på den måten unngå å skape en stresset situasjon ved påstigning , sier Fossum.

Hun påpeker at det blir viktig å planlegge slik at passasjerer unngår å måtte gå unødig gjennom togene i tider som dette, hvor alle oppfordres til å holde avstand til hverandre.

– Så er det viktig for oss å formidle at vi oppfordrer alle til å følge råd og anbefalinger fra myndighetene vedrørende smittevern, sier Fossum.

