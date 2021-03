Fikk ikke kjøre videre med dette rennende ut av vogntoget

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland natt til onsdag.

Av de 121 vogntogene som var innom kontrollstasjonen ble 25 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

Ett vogntog som ikke stoppet for kontrollen ble innhentet av politiet og ført tilbake til kontrollplassen, føreren ble anmeldt på stedet og fikk et forelegg på 8000 kroner.

Fem fisketransporter fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra lasten, to av disse var i tillegg tyngre enn tillatt og måtte avlaste deler av godset.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet kollisjonsskader på lastebæreren, vogntoget måtte laste om hele lasten sin til et bedre egnet kjøretøy.

Én fører fikk to gebyrer for dekk som var slitt under minimumskravet.

Det ble også skrevet ut tre kontrollsedler på tekniske mangler ved kjøretøyene.

2 transporter av farlig gods ble kontrollert med alt i orden, og de øvrige kontrollerte hadde alt i orden.

