Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at Djja Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 714.136 kroner i skyldig skatt moms og arbeidsgiveravgift.

Styreleder i firmaet erkjente at det ikke var mulig å gjøre opp for det utestående kravet.

Byggefirmaet har holdt til på Tjelta og erkjente å være insolvent.

LES OGSÅ: Firma ble slått konkurs av 180.no Nummeropplysningen AS

Stavanger tingrett kom til at det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 22. mars.

LES OGSÅ: Klesbutikk i kjøpesenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Forskalingsfirma gikk konkurs