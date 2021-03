Fylkesordførerne fra Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har sendt et brev til stortingsrepresentantene deres i forkant av behandlingen av Nasjonal Transportplan i Stortinget denne våren, i et håp om at den prosjekterte jernbanestrekningen Grenlandsbanen blir prioritert. (Tonette N. Haaland)