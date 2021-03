Tok «pause» rett før kontrollstasjonen

Mandag kveld hadde Statens vegvesen kontroll ved Korssmoen kontrollstasjon på E39.

12 kjøretøy var innom kontrollstasjonenn. Seks ble plukket ut til utvidet kontroll.

Føreren av et vogntog utpekte seg. Cirka 100 meter før kontrollstasjonen bestemte sjåføren seg for å ta en lengre pause, står det i rapporten til Vegvesenet.

Kontrollørene beordret sjåføren til kontrollplassen.

LES OGSÅ: Kvinne mistenkt for biltyveri og rus

Her ble det avdekket flere mangler. Vogntoget var overlastet med 2000 kilo. Det var tekniske mangler på kjøretøyene. Førerkortet til sjåføren var ikke gyldig. 30 tonn med gipsplater var lastet uten noen form for sikringstiltak.

Føreren blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha unnlatt sikring av gods. Det ble gitt et overlastgebyr på 6050 kroner til eier av kjøretøyet.

I tillegg var det én fisketransport som fikk bruksforbud på grunn av avrenninger fra fiskelasten og defekte baklys.

LES OGSÅ: Vogntog fikk kjøreforbud på grunn av overlast