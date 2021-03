Skal samarbeide om karbonfangst og lagring på Nord-Jæren

Samarbeidet kommer i kjølvannet av regjeringens Langskip-prosjekt som skal bidra til etablering av en komplett norsk CCS-kjede (Carbon Capture and Storage), melder Lyse i en pressemelding.

– Fangst, utnyttelse og lagring av CO2 er en viktig forutsetning for å kutte regionale og lokale utslipp, for eksempel ved energigjenvinning av avfall, sier konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, i pressemeldingen.

Nygaard påpeker at gjennom et samarbeid med ledende selskaper som Aker Carbon Capture kan man bidra til betydelige kutt i klimagassutslipp på Nord-Jæren.

Avtalen

Aker Carbon Capture, Lyse og Forus Energigjenvinning er enige om følgende:

▫ Å vurdere muligheten for å utvikle et CO2-fangst og -lagringsprosjekt ved Forus Energigjenvinningsanlegg.

▫ Å se på muligheter for hvordan Lyse, Aker Carbon Capture og Forus Energigjenvinning kan øke bruken av ny teknologi for energiforbruk ved installasjon av CO2-fangst og -lagringsanlegg.

▫ Å fremme bruken av CO2-fangstløsninger for energigjenvinningssektoren i Norge.

– I samarbeidet mellom Lyse, Forus Energigjenvinning og Aker Carbon Capture gjør vi det mulig å realisere kostnadseffektive anlegg som kan bane vei for Stavanger og Sandnes som en ledende region i det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard, i pressemeldingen.

Styreleder for Forus Energigjenvinning, Audun Aspelund, mener at nå som de har tatt de første stegene for å utforske muligheten for CO2-fangst på Forus sammen med Aker Carbon Capture, har de sikret et solid partnerskap for å nå klimaambisjonene deres.

– Fra et energiperspektiv utfyller de tre partene hverandre godt, sier Aspelund.

Intensjonsavtalen er ikke-eksklusiv og er gyldig i tre år, med mulighet for forlengelse.