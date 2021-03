Brukte cannabis – må ut med 81.000 kroner

9. oktober i fjor ble en 26 år gammel mann stoppet av politiet mens han kjørte bil på Hundvåg.

Kjøringen fant sted omkring klokken 01.45 den aktuelle natten.

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tingrett.

Retten kom til at mannen var påvirket av cannabis tilsvarende godt over 1,2 i promille.

«Påvirkningsgraden i denne saken taler for at ubetinget fengsel idømmes. Selv om kjøringen fant sted nattestid, innebar den en risiko for andre trafikanter i lys av påvirkningsgraden. At prøveresultatet lå såpass mye over grensen på 0,030 mikromol per liter, er også skjerpende», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager.

26-åringen opplyste i retten at han har en årlig inntekt før skatt på 650.000 kroner. Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til å betale en bot på 81.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

