Vogntog fikk kjøreforbud på grunn av overlast

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Det var i alt 67 kjøretøy inne til kontroll, elleve kjøretøy ble videre valgt ut for ytterligere kontroll og lastsikring.

Et utenlandsk vogntog fikk gebyr for overlast. Drivaksel på dette kjøretøyet veide 13.200 kilo, noe som var 1800 kilo over den tillatte maksgrensen på 11.500 kilo.

Overlasten var et direkte resultat av at vogntoget, som hadde to aksler hadde aktuell totalvekt på 20.600 kilo. Sjåføren måtte betale et gebyr på 9200 kroner, og fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt før videre kjøring.

To kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast, og en av dem fikk et gebyr på 7850 kroner for dette. Sjåførene måtte avlaste/omlaste før de fikk forsette.

Under dagens trafikkontroll ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last, men ingen av disse hadde overlast.

