Ny januar-rekord på Preikestolen

Aldri før har det vært flere folk i en januar-måned. Det melder Stiftelsen Preikestolen i en pressemelding.

Siden vinteren 2017/2018 har Preikestolen hatt bemanning hele året. Målet har vært å gjøre Preikestolen til en helårsdestinasjon.

Gradvis har besøkstallene gått opp. I januar 2020 var det 1803 besøktende. Dette var som kjent like før koronapandemien kom til landet. Januar 2020 var 47 av de besøkende fra utlandet.

«Det er derfor gledelig og litt uventet at januar 2021 har slått denne rekorden med et besøk på 2 299 personer. Vi legger til grunn at 100% er nordmenn eller bosatte i Norge og Rogalendingen har virkelig oppdaget at en kan benytte Preikestolen også om vinteren», skriver Stiftelsen i pressemeldingen.

DEBATT: Preikestolen og Kjerag er blitt nasjonale turiststier

LES OGSÅ: Har forsket på kommunereform: – Man fikk noen pussige konstellasjoner