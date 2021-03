Lærlinger: Rogaland er best i landet

Prosentandelen er høyest i landet, sammen med Troms og Finmark.

Landssnittet er 75,7 prosent.

Leder for yrkesopplæringsnemda i Rogaland fylkeskommune, Tom Kalsås (Ap), sier mange fryktet at koronapandemien skulle føre til at svært mange ungdommer skulle stå uten læreplass.

Nedgangen fra i fjor, var mindre enn fryktet. Da var andelen 83,3 prosent i Rogaland og 77,7 prosent på landsbasis.

– Som leder av yrkesopplæringsnemnda er jeg utrolig stolt over at Rogaland nok en gang er best i klassen. Gode resultater år etter år kommer ikke av seg selv, men skyldes hardt arbeid og at samtlige aktører drar i samme retning. Resultatene fra 2020 viser at bedrifter og det offentlige i Rogaland også i krisetider tar det viktige samfunnsansvaret det er å skaffe ungdommene våre læreplasser, og sikre at vi utdanner flere fagarbeidere. Selv om resultatene er gode, skal vi ikke gi oss før samtlige elever får læreplassen de ønsker seg, sier Kalsås i en pressemelding.

Søknadsfristen til å søke videregående opplæring går ut 1. mars. Den er 1. februar dersom man har spesielle behov.

I Rogaland er arbeidet med læreplasser, koordinert gjennom yrkesopplæringsnemnda, som består av representanter fra fylkeskommunen og partene i arbeidslivet, inkludert NHO og LO.

Eirin Sund, regionleder i LO Rogaland og nestleder i yrkesopplæringsnmeda.

– Det er så utrolig godt å se at målretta arbeid fra fylkeskommunen, politikere, næringslivet og partene i arbeidslivet gir så flotte resultat. Det gir energi til å fortsette det viktige arbeidet. Samfunnet trenger fagarbeideren mer enn noen gang, sier hun.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland og medlem av yrkesopplæringsnemda sier tallene er noe å være stolte av.

– Det private næringslivet står bak mer enn 70 prosent av læreplassene. Bedriftene har til tross for svært vanskelige tider, lagt til rette for at ungdommer kan kvalifisere seg for arbeidslivet. Det er en god investering i framtiden. Korona-krisen har forsterket behovet for fagarbeidere, og den siste uken har demonstrert behovet. Jeg håper dette inspirerer flere ungdommer til å søke yrkesfag. Norge trenger dem mer enn noen gang.

