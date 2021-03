Equinor styrker sikkerhetsarbeidet

Resultatene understøtter en god trend innen sikkerhetsresultater de siste ti årene, men viser også at det er nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet ytterligere.

– Branner og andre alvorlige hendelser i 2020 viser at vi ikke er der vi skal være med sikkerhetsarbeidet vårt. Vi styrker derfor arbeidet ytterligere for å drive våre operasjoner med et enda høyere sikkerhetsnivå. Fremgangen vi ser i antall hendelser og personskader viser at vi jobber med de rette tiltakene på tvers av selskapet, og det gir inspirasjon til det videre arbeidet, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

I fjor sank gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser per million arbeidstimer fra 0,6 i 2019 til 0,5. Antall personskader per million arbeidstimer ble redusert fra 2,5 til 2,3.

Antallet hydrokarbonlekkasjer på landanlegg og på offshore-installasjoner gikk opp fra 10 i 2019 til 11 i fjor.

– Vi kan la oss motivere av resultater og forbedring vi får til over tid. Men vi må forstå risiko bedre, og vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser, sier Opedal.

