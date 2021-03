Drakk drinker og kjørte for å hente kamerat

23-åringen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Natt til 7. mai i fjor kjørte han på Bryne til tross for at han hadde 1,39 i promille. Kjøreturen fant også sted uten at 23-åringen hadde gyldig førerkort.

«Tiltalte har aldri hatt førerkort, han har kun gjennomført trafikalt grunnkurs. Natt til 7. mai 2020 kjørte tiltalte en personbil i Time, uten at bilens eier var blitt spurt eller gjort kjent med dette. Tidligere på kvelden hadde tiltalte drukket alkohol, ifølge hans egen forklaring rundt fem til åtte drinker med spritholdig drikke. Han kjørte i omkring en halvtimes tid, og i løpet av denne tiden plukket han opp en kamerat for å kjøre vedkommende hjem. Idet de ankom kameratens bolig ble tiltalte stanset av en politipatrulje, som besluttet at tiltalte skulle framstilles for blodprøvetaking på Sandnes legevakt. Blodprøvene som ble tatt kl. 03.07 til kl. 03.09 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,39 promille», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten var ikke i tvil om at 23-åringen har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen og at han hadde handlet med forsett.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at han hadde kjørt med en passasjer i bilen. I formildende retning la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse samt på personlige forhold.

Straffen ble fengsel i 18 dager og han ble også dømt til å betale en bot på 24.000 kroner.

Han ble også dømt til to års sperrefrist for erverv av førerrett regnet fra den 7. mai i fjor.

