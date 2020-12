2020 er det varmeste året siden målingene startet i Norge

Året har så langt hatt en gjennomsnittstemperatur som ligger rundt 2,5 grader over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Normalen er gjennomsnittet over de 30 årene fra 1961 til 1990.

– Som tallene viser, har 2020 vært et veldig varmt år, dette gjelder spesielt vinteren. Det er dessverre ikke overraskende at vi setter nye varmerekorder, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

Den forrige rekorden ble satt i 2014 med gjennomsnittlig 2,2 grader over normalen.

– Mange opplevde nok ikke sommeren som spesielt varm. Det som gjør at året er rekordvarmt, er den varme vinteren og den milde høsten, sier Hygen.

Vintermånedene desember, januar og februar sett under ett var hele 4,5 grader varmere enn normalen.

At et enkeltår er spesielt varmt skyldes ikke nødvendigvis klimaendringer, men sannsynligheten for at vi opplever rekordvarme år øker i takt med klimaendringene.

Også globalt ligger 2020 an til å bli et av de varmeste årene som er registrert. Det på tross av at det naturlige værfenomenet La Niña, som har en avkjølende effekt på den globale temperaturen, har utviklet seg siste del av året.

Endelige målinger for 2020 er ventet i begynnelsen av januar.

