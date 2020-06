130 aktører vil gi barn og unge et sommerferietilbud

Kommunen har fått inn rundt 130 søknader fra aktører som vil gi barn og unge et sommerferietilbud, skriver de på sine nettsider.

– Vi er glad for at så mange lag, organisasjoner og andre har lyst til å gjøre noe for barn og unge. Nå starter arbeidet med å gjennomgå søknadene. Med så mye å velge mellom, er jeg sikker på at vi skal klare å tilby spennende og lærerike aktiviteter for enhver smak, sier Jone Skjelbred, kommunalsjef for barn, unge og familie i Stavanger kommune.

I år har Stavanger kommune satt av ti millioner kroner til gjennomføring av sommerferietilbud.

Målet er at barn og unge skal få bruke sin fantasi, være i bevegelse, få ny kunnskap og kjekke opplevelser.

Blant de som har søkt, er det flest aktører innen kunst og kultur, etterfulgt av mange frivillige organisasjoner, skriver kommunen.

Komiteen som skal tildele midlene består av:

* Øyvind Jacobsen (AP)

* Eirik Faret Sakariassen (SV)

* Dagny Sunnanå Hausken (SP)

* Sissel Knutsen Hegdal (H)

* Kristoffer Sivertsen (FrP)

Fra administrasjonen:

* Jone Skjelbred, kommunalsjef barn, unge og familie.

Stavanger kommune opplyser at alle som har søkt vil få svar innen 8. juni. Deretter vil det så fort som mulig bli lagt ut informasjon om påmelding på kommunens nettsider.