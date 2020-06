1252 færre arbeidssøkere i Rogaland den siste uken

Per 2. juni melder 13.123 personer at de jobber delvis. Det er 484 færre enn i forrige uke, og er en andel på 5,1 prosent. Gjennomsnittet for landet er 5,5 prosent.

– Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet i Rogaland fortsetter. Stadig flere kommer tilbake til jobbene de ble permittert fra. Særlig positivt er det at andelen delvis ledige også går nedover for første gang etter samfunnet ble rammet av koronasituasjonen. Det er nedgang i ledigheten innenfor alle yrkesgrupper, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

– Fortsatt høyt ledighetsnivå

Siden forrige uke er antallet registrerte arbeidssøkere hos Nav redusert med 1252 personer, viser ferske tall fra Nav.

Totalt er det registrert 29.015 arbeidssøkere i Rogaland. 15.128 er helt uten jobb for øyeblikket.

Det er 705 færre enn ved forrige oppdatering, 28.mai, og utgjør en andel på 5,9 prosent. I Norge er andelen helt uten jobb på 6,1 prosent av arbeidstyrken.



– Det er viktig å understreke at fylket og landet for øvrig fortsatt har et høyt ledighetsnivå, tross den positive utviklingen vi har sett i flere uker, sier Haftorsen i pressemeldingen.



Sola er den kommunen i Rogaland med høyest andel helt ledige på 7,2 prosent av arbeidsstyrken. Stavanger og Haugesund har begge 6,8 prosent, mens i Sandnes er andelen helt uten arbeid 6,3 prosent.