Stadig nye og forbedrede metoder gjør at sykehusene oftere kan få pasientene kjapt inn og kjapt ut igjen. Rutineoperasjoner som før krevde noen døgns liggetid, gjøres unna på dagen. Fordelene? Pasientene slipper langvarig fravær fra jobb eller skole, sykehusene sparer penger.

Det siste er spesielt viktig siden egenkapitalen utgjør en så stor del av finansieringen av nye sykehus – som det nye universitetssykehuset på Ullandhaug. Unntakene som i hvert fall burde finnes, er nyfødte barn og mødrene deres.

Liggetiden ved en gjennomsnittsfødsel har gått fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016, skriver Dagsavisen. Ifølge Aftenbladet kan det nye universitetssykehuset komme til å sende friske barselkvinner hjem mellom seks og åtte timer etter fødselen.

For noen mødre og barn kan det gå helt greit å komme seg tidlig hjem etter fødselen, men når det samtidig mangler 600–700 jordmorårsverk i kommunene til å gi hjemmebasert barselomsorg, bør noen alarmklokker kime i helseforetakene.

Slik bildet nå tegnes kan det se ut som om sykehusene vil få nyfødte barn og mødrene deres fortest mulig gjennom svingdøren, mens kommunene som mottakere ikke har et godt nok tilbud. Det gjør inntrykk nå fagfolk varsler at en så ekspeditt håndtering av mor og barn kan føre til at babyer dør.

Kort liggetid er avhengig av jordmødres barselbesøk for å fange opp faresignaler etter en fødsel. Gulsott viser seg vanligvis etter to-tre dager, og fagfolk nevner dehydrering, vektnedgang, infeksjoner og oppdagede hjertefeil som tilstander å følge nøye med på.

Slik jordmordekningen er i kommunene er det rett og slett ikke et apparat der ute som gjør kort liggetid for nybakte mødre og nyfødte babyer forsvarlig. Forhåpentligvis er politikerne i stand til å ta tak for mor og barn når helseforetakene ikke ser barselproblemene for bare regneark. Både Olaug Bollestad (KrF) og Geir Pollestad (Sp) vil følge opp barselkvinnene i Stortinget.

