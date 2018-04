«Nye Viking til terningkast seks»

Rogalandsavis

For serieåpning i de dype skoger, med Glommas frostrøyk som bakteppe, var en premiere med en drøss fallgruver for Viking. Likevel leverte laget så til de grader varene da det sto om poeng. I sitt første møte med nivå to i norsk fotball siden 1988 var laget imponerende.

Glem den famøse generalprøven mot Jerv. Det var overhodet ikke representativt.

Mandag gikk Viking i krigen da behovet for krig var der. Det var kort og godt herlig å se Zymer Bytyqi kaste seg inn i en takling med dødsforakt midtveis i første omgang. Det har jeg knapt sett før – og bør tas som et solid tegn på at noe har skjedd i vinter.

Laget beholdt roen i de rette situasjonene. Og de kjørte helhjertet på FRAMOVER i banen omtrent hver eneste gang anledningen bød seg de første 80 minuttene. Slik har det ikke vært de siste årene.

På sidelinjen skrek Bjarne Berntsen seg hes med direktiver. Det var deilig å se engasjementet og måten han pisket sitt lag inn i de formasjonsmessige rammene på.

Tre poeng og null hull betyr også at Viking har lagt grunnlaget for å få den gode starten som kan være hele forskjellen i 2018. De viste også at den stadige stigningen i vinter ikke var noe blaff. Viking framstår som et helt nytt lag – bokstavelig talt.

Hele seks debutanter slapp Bjarne Berntsen til i sitt første offisielle laguttak. Noen av valgene han tok var meget tøffe. De var kort og godt signalvalg.

Å vrake legenden André Danielsen fra start var neppe enkelt. Det er lett å anta at det satt langt, langt inne hos Berntsen. Likevel var det et framtidsrettet og riktig valg. Danielsen har i for stor grad lett etter sidemannen i pasningsvalgene i vinter der andre har sett framover på banen. Med måten Viking vil spille på nå tror jeg det valget til slutt tvang seg fram. Så får heller evighetsmaskinen ta opp hansken og se på hva han må gjøre for å kjempe seg inn igjen.

Framtidsrettet var også stoppervalget – selv om det ikke var så overraskende. Østigård og Nakkim viste seg fra en overraskende trygg og god side. At Rasmus Martinsen ble foretrukket foran Claes Kronberg på høyrebacken var også et framtidsrettet veivalg. Når summen likevel ble et bunnsolid forsvar, som kun slapp KIL til tre distanseskudd på 90 minutter, er det lett å gi Vikings trenerteam applaus for samtlige valg i bakre ledd.

Det var for øvrig mange flere grunner til å applaudere etter seriestarten. 2-0-seieren handlet nemlig om alt annet enn tilfeldigheter. Viking var gode. Begge veier. Så gode at det ikke ville vært mye å si på om det hadde blitt både 3–0 og 4–0. Her var det en serie faktorer som slo inn samtidig.

Offensivt framsto laget som skarpe. Tommy Høiland brukte seks minutter på å bevise at han er toppscoreren et lag som skal opp behøver. Han var også anfører i et tidvis Klopp-inspirert gjenvinningsspill som ga KIL store problemer. Om dette raffineres videre er det et moment som kan bli svært viktig i fortsettelsen.

Den sentrale midtbanen, med to 19-åringer og en 20-åring, ga Viking den motoroverhalingen laget så sårt har behøvd. Her var det fullt trøkk og et solid påfyll av hestekrefter.

Jeg likte også måten Viking angrep på mot etablert forsvar. I stedet for balltrilling til det kjedsommelige var det kombinasjoner i stort tempo – og raske spillvendinger via crossere for å skape ubalanse – som gjaldt. Kongsvinger hadde tidvis store problemer når Viking satt fart på.

Slenger du alt dette sammen i salatbollen er det lett å bygge opp troen på at vi for alvor kan ha sett første kapittel av gjenreisningen av Viking på Gjemselund. Man skal selvsagt ikke ta av etter en kamp. Det gjenstår 29 beintøffe knokkeloppgjør i Obos-ligaen 2018. Men nå kan de mørkeblå ta imot Mjøndalen hjemme på en bølge av gryende optimisme.

Det fortjener «Nye Viking» etter et år i hengemyren.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, Obos-ligaen

Kongsvinger-Viking 0–2 (0–1)

Gjemselund, 1851 tilskuere

Mål: 0–1 Tommy Høiland (6), 0–2 Viljar Vevatne (50).

Viking (4-3-3): Iven Austbø 6- Rasmus Martinsen 6, Leo Østigård 6, Markus Nakkim 6, Viljar Vevatne 6 – Jordan Hallam 5 (André Danielsen i 29 min.), Tord Salte 6, Julian Ryerson 7 – Zlatko Tripic 6 (Steffen Ernemann i 1 min.), Tommy Høiland 7, Zymer Bytyqi 6 (Claes Kronberg i 18 min.).

Dommer: Torkjell Jonsson Trædal, Gjelleråsen.

Gult kort: Leo Østigard, André Danielsen, Rasmus Martinsen, Viking, Markus Skjellum Nyambwogi, Harald Holter, Niklas Castro, Kongsvinger.