Nye SUS: – Fire lokale selskaper får millionkontrakt

De fire selskapene er Frøiland Bygg, Byggmester Øystein Torgersen, NSE Bygg og Byggmester Sagen. Samlet har kontraktene en verdi på over 125 millioner kroner inkludert mva.

Det melder Stavanger universitetssjukehus (SUS) i en pressemelding.

Frøiland Bygg skal bygge innervegger i det største pasientbygget, A-bygget og skal levere fibergipsvegger, spesialvegger med røntgenavskjerming, nettingvegger i datahaller og vinduer i fibergipsvegger samt prefabrikerte kjøle- og fryserom. Kontraktens verdi er på over 44 millioner kroner inkl mva.

– Avtalen sikrer oss arbeid for 23 personer og vi gleder oss til å komme i gang, sier Rolf Hodne, daglig leder i Frøiland Bygg, i pressemeldingen.

Byggmester Øystein Torgersen AS skal bygge fibergipsvegger, foldevegger og branngardiner til pasientbygg B. Avtalen er verdt 15 millioner kroner inkl mva.

– Oppgavene på nye SUS gir arbeid til 15 personer og sammen med Helse Stavanger skal vi planlegge og levere. Kontrakten betyr at vi sikrer arbeidsplasser og mye arbeid for oss i 2021 og gleder oss til å ta del i dette spennende og betydningsfulle prosjektet, sier Magne Mæland, byggeplassleder i Byggmester Øystein Torgersen AS.

NSE Bygg har vunnet leveranser til bygg C og D med fibergipsvegger og skjørt, spesialvegger med røntgenavskjerming, spesialvegger i luftsmitteisolat, nettingvegger i datahaller, vinduer i fibergipsvegger, foldevegger og branngardiner. Avtalens verdi er 38 millioner kroner inkl mva.

– Avtalen sikrer arbeid for 20 personer som er veldig klare for å komme i gang, sier Arild Vika Karlsen, daglig leder i NSE Bygg, i pressemeldingen.

Byggmester Sagen skal levere til E-bygget og det er fibergipsvegger og skjørt, spesialvegger med røntgenavskjerming, nettingvegger i datahaller, vinduer i fibergipsvegger, foldevegger, branngardiner og prefabrikerte kjøle- og fryserom.

– Kontrakten har en verdi på 28,5 millioner kroner inkludert mva, og gir jobb til 40 hos oss når det er full drift på byggeplassen, og vi kjenner nye SUS godt allerede. For oss er dette en stor jobb, sier Snorre Hallem, daglig leder i Byggmester Sagen.

– Byggmester Sagen kjenner vi allerede og nå ønsker vi tre nye lokale selskaper velkommen på vår byggeplass. Fint å se at de er konkurransedyktige og at det er flere som vinner kontrakter. Planleggingen starter umiddelbart, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye SUS.