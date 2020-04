Nye råd om hytteturer: Ikke belast hyttekommunen

– Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser, og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder, heter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

FHI råder folk til å reise til hytter hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet. Da minsker faren for smittespredning.

Hytteeiere bes også om å sjekke om hyttekommunen har spesielle råd, men ikke å ta kontakt med dem for å be om unntak fra restriksjoner.

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april:

* Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.

* Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.

* Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.

* Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

* Unngå kollektivtransport når det er mulig.

* Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.

* Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.

* Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse.

Kilde: FHI

