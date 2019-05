I helgen, lørdag 4. mai, startet Air Baltic opp med direkterute fra Stavanger til Riga, Latvia.

Kommende fredag landet det første flyet fra skotske Loganair på Sola fra Edinburg.

Direkteruten til Edinburg er helt ny, mens Air Baltic har flydd før mellom Stavanger og Riga.

Fredag klokken 10.00 kommer første fly fra den skotske hovedstaden.

– Vi er veldig spente, og glade for at Loganair satser. Loganair tok også over direkteruten fra Stavanger til Newcastle, som de siden også har oppjustert frekvensen på, sier Elisabeth Strømstad, sjef for forretnignsutvikling ved Stavnager lufthavn Sola.

LES OGSÅ: Thomas er den nye flyrute-jegeren

Milano kommer

Den 29. juni starter SAS opp med direkterute fra Stavanger til Milano.

– Ruten skal gå i tidsrommet 29. juni og fram til 10. august, sier Strømstad og fortsetter:

– Vi er glade for å få Italia på «kartet» vårt.

I september starter Wizz Air opp med sin direkterute fra Stavanger til London.

SAS flyr i dag til London Heathrow. Norwegian til Gatwick. NÅ skal Wizz Air fly til London Luton.

– Wizz Air skal fly fire ganger i uken til London Luton, forteller Strømstad.

Ungarske Wizz Air har opprettet base i London.

– Vil vi i framtiden se flere flyselskaper som flyr utenom sine landegrenser på Sola?

– Det vet flyselskapene bedre enn oss, men vi ser at flyselskapene er mer kreative i forhold til hvor de flyr. Uansett handler alt om det er løsnnsomt eller ikke, svarer Strømstad.

LES OGSÅ: Avinor og næringslivet har begynt å kartlegge hvilke flyruter som er viktigst å få til Sola

Håper på Frankfurt

Under oljekrisen mistet Stavanger lufthavn Sola flere direkteruter. Den viktigste var kanskje Frankfurt.

– Frankfurt er direkteruten som står høyest å få tilbake på vår liste, og andre i regionen. Det jobbes med å få den tilbake. Den er viktig for både forettnignsreiser og turisme. Vi ser behovet for å være tilknyttet enda en stor hub, sier Strømstad.