Ny Vipps-rekord på 17. mai

Rogalandsavis

Det skriver Vipps i en pressemelding.

− 17. mai er den største Vipps-dagen i året og igjen er det nasjonaldagen vi setter nye Vipps-rekorder. Det viser hvor viktig smartbetaling med mobilen har blitt for nordmenn. Vi forventer å kunne betale for is, brus og pølser uten å måtte ha med oss kontanter, sier kommunikasjonssjef i Vipps Hanne Kjærnes i pressemeldingen.

Videre står det at årets rekord er en markant økning fra i fjorårets nasjonaldag: Da ble det gjennomført omtrent 450.000 transaksjoner og vi vippset for cirka 87 millioner kroner. I år gikk over 146 millioner via Vipps, og kjøp med Vipps var det som vokste aller mest.

FAU, skolekorps og andre organisasjoner som arrangerer lokale arrangement på 17. mai har vært ivrige etter å ta i bruk Vipps, og nærmere 3000 utsalgssteder har brukt appen for kjøp og salg på 17. mai. Is, brus og pølser har derfor vært en viktig faktor for at Vipps nå runder en ny milepæl.

Gode forberedelser

For å sikre at alt skulle gå som planlagt har ekstra ressurser vært på plass, og ikke minst forberedt seg godt. Men det er ikke bare på 17. mai nordmenn er ivrige vippsere, både antall brukere og trafikk vokser for betalingsappen hver eneste dag, skriver Vipps.

− Vi ligger snart på dette transaksjonsnivået flere dager gjennom året. Med ny teknologi på plass håndterer vi mye høyere trafikk uten problem, sier Hanne Kjærnes.

Vipps nærmer seg nå 3 millioner brukere, og utvider stadig med ny funksjonalitet. Mot slutten av måneden kommer også ny versjon av appen, som forbedrer brukeropplevelsen i enda større grad.

− Med den nye appen står vi enda bedre rustet til at Vipps kan brukes til alt som handler om betaling fremover, sier Kjærnes i pressemeldingen.