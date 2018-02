Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter å ha slått EIK komfortabelt forrige helg, fikk Sandnes Ulf det litt vanskeligere mot Bryne lørdag. Men en strålende halvtime på slutten av første omgang sørget for nok en seier, denne gangen 2-0.

– Det var en typisk treningskamp, der det spesielt ut over i andre omgang ble litt mye rot og litt mange bytter. Det går selvsagt ut over flyten og rytmen, og Bryne burde kanskje fått et mål der på slutten. Men vi tar med oss det positive, og spesielt den siste halvtimen i første omgang. Da var vi gode, sier Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes til RA etter kampslutt.

LES OGSÅ: Komfortabel seier til Ulf i årets første kamp

Strålende halvtime av de lyseblå

Lagene var nemlig jevnbyrdige det første kvarteret, før de lyseblå tok over styringen. Bryne fikk et forvarsel før scoringen, da hjemmelaget måtte klarere på streken bare noen minutter før det første målet. Det var det Kristian Brix som stod for, etter klassisk klabb og babb i Bryne-forsvaret. Kent Håvard Eriksen fikk et skudd blokkert, og Brix var først på returen og satte enkelt inn ledermålet.

– Vi presterer til tider godt offensivt, men vi har mye å gå på. Nå handler det om å bli bedre kjent med spillerne, og spesielt de jeg spiller med offensivt. Det er selvsagt alltid kjekt å score mål, men det viktigste er at vi får kamptrening, lærer hverandre å kjenne og jobber med de tingene vi må jobbe med, sier dagens andre målscorer Erixon Danso.

Kantspilleren var veldig aktiv i Sandnes Ulfs gode periode mot slutten av første omgang. Flere ganger fikk han ballen og satte fart på mot Bryne-forsvaret. Danso skapte ubalanse i vertenes forsvar, da han enten skar innover for å skyte, gikk ut for å legge inn eller brukte overlappingen som kom.

– Det er en fin gjeng, og de har tatt godt i mot meg. Jeg føler meg som hjemme her allerede, og har lyst til å gjøre det bra for min nye klubb. Nå har vi mange nye spillere, og de gir mye god energi og nye perspektiver. Så vi må bare fortsette å jobbe, så skal vi bli bedre enn dette, sier Danso.

LES OGSÅ: Store utskiftninger i troppene

Mye jobb igjen defensivt

Like før pausen økte Danso ledelsen, nok en gang etter ikke ekstremt godt forsvarsspill av Bryne. Igjen var det rotete og tilløp til panikk bak hos de rødkledde, før Danso banket ballen i mål fra en 10-12 meter.

– Vi er fornøyd med det offensive, og var hele tiden trygg på at vi kom til å skape ting offensivt. Der har vi mange gode spillere, og har mye å spille på. Den største utfordringen nå er å få satt den defensive strukturen, og spille inn en helt ny forsvarsfirer, sier Sæternes.

Ut over i den andre omgangen ble det nemlig mer og mer Bryne-press, og vertene på Nye Loen hadde nok fortjent minst et reduseringsmål.

– Vi har fortsatt en solid jobb å gjøre, og da som sagt spesielt defensivt. Spillerne vet ikke helt hvem som skal gjøre hva enda bakover på banen, da de ikke har spilt sammen i mange kamper. Det må vi bruke treningene og kampene til fremover, og der har vi ikke mer enn tiden av veien, sier Sæternes.

LES OGSÅ: Sandnes Ulf hentet målfarlig midtbanemann

Fortsatt tidlig

På samme måte som Viking, som har åpnet med to tap, skal også Sandnes Ulf spille inn et helt nytt lag. Selv om det kan virke som om Sandnes Ulf har kommet lenger der enn Viking, minner Kent Håvard Eriksen om at det fortsatt er tidligere dager.

– Jeg vil vel fortsatt holde Viking som favoritt denne sesongen, da det er lenge igjen av oppkjøringen. Det er tidlig å begynne å kritisere, og det er ingen grunn til å gjøre store endringer så tidlig i oppkjøringen. Vi har mange unge gutter og nye fjes i laget, og det kommer til å ta tid før vi er ordentlig samkjørt, sier Eriksen.

Men uansett om laget har mye å jobbe med, og alt ikke sitter som det skal, så er det alltid kjekt å vinne.

– Selvsagt er det en fordel å vinne fotballkamper, og score mål. Det er jo det vi prøver på i hver kamp, og det å ta med seg den vinnende følelsen fra start betyr mye det. Samtidig skal vi ikke se ut som Barcelona så tidlig i sesongoppkjøringen heller, så vi får være fornøyd med det vi har prestert til nå, sier Eriksen.

LES OGSÅ: Tungt scoringsansvar på unge skuldre