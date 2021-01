Ny teststasjon ga testrekord

Det melder Stavanger kommune.

En begrenset del av inngangspartiet i idrettshallen er tatt i bruk for testing, med inngang fra Gunnar Warebergs gate. De som skal testes kan parkere på idrettsrådets parkeringsplasser rett over veien og komme gående til testing.

Stavanger kommune har stor pågang av folk som ønsker testing i øyeblikket. Over 8800 er testet så langt i januar, medregnet rekorddagen 11. januar med 1082 testede på èn dag.

– Vi har som mål at alle skal få teste seg innen et døgn, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Stavanger kommune opplyser at den nye teststasjonen i idrettshallen er tenkt brukt som en fleksibel løsning i perioder med smittetopper. Ellers skal den være i beredskap.

Teststasjon 3 vil blant annet bli brukt i forbindelse med smittesporing.

Ikke drop-in

Kommunen understreker at dette er ikke en drop-in-stasjon. Alle som kommer til teststasjon 3 må ha avtalt tid for testing på forhånd. Parkeringsplassen til idrettsrådet er frigitt til parkering for de som skal teste seg i idrettshallen. De som skal teste seg oppfordres til å bli i bilen til det er deres tur, for å unngå kø på grunn av smittefaren.