Ny rapport: Stadig flere unge sparer til pensjon

Rogalandsavis

I 2014 var det bare ni prosent av de unge mellom 18 og 29 år som svarte at de sparte til alderdommen. Fem år senere er andelen mer enn doblet; 22 prosent av de unge sier nå at de sparer til pensjonisttilværelsen, skriver VG.

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer er glad for økningen, og mener at det også er bra for samfunnet at flere sparer.

– Vi har alle meget gode velferdsordninger i Norge, både gjennom folketrygden og pensjonssystemet via arbeidsgiver. Men det at vi ser en tydelig utvikling der mange går fra å si at de ikke sparer eller planlegger å spare, til å si «jeg sparer», betyr at statlig flere innser at det kan være klokt å spare i tillegg til disse ordningene, sier han.

Kreutzer peker på at pensjonssparing egentlig strider mot vår fornuft.

– Menneskets hjerne er programmert til å ønske umiddelbar nytelse. Derfor er sparing vanskelig. Vi har en tendens til å overdrive betydningen av forsakelse, og undervurdere vårt forbruk, sier han.

(NTB)