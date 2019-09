Ny podkast-serie om studenttilværelsen

Tre erfarne studieveiledere ved Universitetet i Stavanger (UiS), Anne Marit Aspenes, Siri Haugen og Ragnhild Scheen, står bak podkasten, skriver UiS i en pressemelding.

«Veiledningspodden» tar utgangspunkt i reelle problemstillinger studentene kommer til Veiledningstjenesten ved UiS med. Etter hvert vil det også inviteres gjester, blant annet psykolog fra Studentsamskipnaden.

Målgruppen for podkasten er studenter og studiesøkere.

Idéen om å lage podkast fikk veilederne etter Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018.

– Noen av hovedfunnene i undersøkelsen var en økning i psykiske helseplager og opplevelse av ensomhet blant studentene. Samtidig skåret studentene høyt på perfeksjonisme, forteller Ragnhild Scheen til UiS.

Du er ikke alene

Veilederne forteller at noe av hensikten med podkasten er å alminneliggjøre utfordringer studentene står overfor.

– Det er lett å tenke at «det er bare jeg som føler og tenker slik» eller «det er bare jeg som sliter med dette». Men som veiledere ser vi at veldig mange problemer og utfordringer er vanlige og felles for mange studenter, sier Scheen.

– Vi håper med denne podkasten å nå ut til flere, og samtidig senke terskelen for å ta kontakt med oss. Vi vet også at studiesøkere og studenter liker å bruke alternative kanaler når de skal orientere seg, sier Siri Haugen til UiS.

Kjenn deg selv

Tema som tas opp er blant annet det å være ny student, «alle de andre», kjenn deg selv, viktigheten av å ha en plan, master eller ei, motivasjon og tidsplanlegging/struktur, melde UiS i pressmeldingen.

En episode handler om utfordringer knyttet til det å ta valg.

– En vanlig grunn til at studentene kommer til Veiledningstjenesten, er at de står overfor et valg og er usikre på hva de bør gjøre, forteller Anne Marit Aspenes.