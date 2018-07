Følg RA Sporten på Facebook !

Under fredagens Diamond League-stevne i Monaco deltok både Filip og Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter, og det gikk unna fra start.

Filip lå relativt uforstyrret gjennom store deler av løpet, mens Jakob valgte å legge seg helt bakerst. Ut på den siste runden satte Filip opp farten og tok opp jakten på de to kenyanske lederne, og med seg på ferden fremover i feltet hadde han lillebror Jakob.

I det Filip stormet inn til ny norsk rekord på 3.30.02, og løp inn til tredjeplass, fulgte Jakob opp med en sensasjonell fjerdeplass på 3.31.18. Det er ny personlig rekord.

– Det er helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Da jeg kom i sisterunden begynte folk og falle av, og da var det bare å kjøre på. Dette hadde jeg aldri trodd. Jeg er en av verdens beste nå, og det må få litt tid til å synke. Det er litt surt at jeg ikke er best i familien, men vi er blant de aller beste i verden, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

LES OGSÅ: Filip på andreplass i Diamond League-stevne

Filip Ingebrigtsen satte norsk rekord på 1500 meter med tiden 3.30,02 i Monaco fredag. Lillebror Jakob Ingebrigtsen løp på 3.31,18, som er U18-europarekord.

Filip hadde varslet at han skulle forsøke seg på storebror Henriks norgesrekord på 3.31,46, som ble satt på samme bane for fire år siden, og han slo den med nesten halvannet sekund. Han var bare noen hundredeler fra å løpe under 3.30.

– Jeg vil si at jeg er fornøyd med meg selv, da det å bestille rekorder ikke er enkelt. Man må ha litt flaks og ha dagen. For to måneder siden trodde jeg ikke jeg kom til å klare det i år, og det å klare det med så god margin er fantastisk, sier Filip til NRK.

LES OGSÅ: VM-sølv til Ingebrigtsen på 1500 meter

Det var Timothy Cheruiyot fra Kenya som vant med 3.28,41. Hans landsmann Eliajah Montonei Manangoi ble nummer to med 3.29,64.

Europarekorden for U18 var yngstebror Jakob Ingebrigtsens mål, og det greide han. 17-åringen var ikke langt unna broren, og plutselig er Henrik den av brødrene med dårligst pers på 1500 meter. Han får sin anledning til å svare i Diamond League-stevnet i London søndag.

– Da jeg snur meg og ser at den idioten av en bror kommer på plassen bak meg og fortsetter med å bryte rekorder på rekorder er bare helt utrolig, sier Filip om Jakobs prestasjon.

LES OGSÅ: Senket persen med 15 sekunder og tok VM-bronse

(©NTB)