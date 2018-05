Ny migrenemedisin gir håp til millioner

Rogalandsavis

Medisinen Aimovig ble torsdag godkjent av det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA i USA og er laget av selskapene Amgen og Novartis. Det finnes allerede flere medisiner som har vist en forebyggende effekt på migrene, men dette er det første medikamentet som er designet for oppgaven.

Legemiddelet gis i månedlige injeksjoner og koster i USA omkring 6.900 dollar i året uten forsikring – drøyt 55.000 kroner. Aimovig blokkerer et protein som fremkaller og opprettholder migrene. Tre andre selskaper, Lilly, Teva og Alder har lignende medisiner som venter på godkjenning av FDA.

– Medisinene vil ha en stor effekt. Det er virkelig en fantastisk tid for mine pasienter og generelt for nevrologer som behandler pasienter med migrene, sier Dr. Amaal Starling, migrenespesialist på Mayo Clinic i Phoenix, til The New York Times.

Under forsøk av produktet opplevde pasienter i gjennomsnitt at antallet dager med migrene falt fra åtte i måneden til fire. En referansegruppe som fikk injeksjoner som ikke inneholdt det nye produktet, opplevde i snitt to færre dager i måneden med migrene.

Ifølge forskningsleder Sean Harper i Amgen opplevde noen pasienter at migrenen forsvant helt.

Migrene er anfall av intens hodepine, ofte med kvalme og overfølsomhet for lys og lyd. Smertene kan i verste fall vare i opptil tre døgn.