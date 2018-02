Ny Kristoff-seier i Abu Dhabi

Rogalandsavis

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm deltar i disse dager i Abu Dhabi-tour, og på onsdagens åpningsetappe ble det seier på første forsøk til Kristoff og UAE-laget.

Den paddeflate etappen på 189 kilometer, gikk fra Madinat Zaya til Adnoc, og endte opp i en massespurt der Kristoff slo Bardiani-rytter Andrea Guardini og australske Caleb Ewan fra Mitchelton-Scott.

– Jeg mistet rytmen i finalen og kom bort fra (opptrekker Roberto) Ferrari, men mot slutten klarte jeg å finne Caleb Ewan, og han vet jeg er rask. Han bygget opp spurten skikkelig, og jeg befant meg i dragsuget hans, klarte å komme rundt ham og holdt ut i motvinden hele veien inn, sier Kristoff like etter etappen ifølge Procyling.no

For bare noen dager siden tok Kristoff sin første etappeseier for sitt nye lag, da han vant i Tour of Oman. Med dagens seier leder han selvsagt også rittet, som avsluttes søndag, sammenlagt.

