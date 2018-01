NSO gratulerer Nybø som statsråd

Rogalandsavis

– Vi har stor tro på at høyere utdanning og forskning fortsetter å være viktige satsingsområder for regjeringen også under Nybøs ledelse og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet, sier lederen av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo.

Han sier studentorganisasjonen mener at noen av utfordringene Nybø står overfor blant annet er mangelen på studentboliger, fortsatt bevaring av gratisprinsippet i høyere utdanning og studentenes læringsmiljø og rettigheter i studiet.

NSO gratulerer også Jan Tore Sanner (H) som ny kunnskapsminister, og takker Torbjørn Røe Isaksen for innsatsen de siste fire årene.

