Førstkommende lørdag 13 april spiller Viking hjemmekamp mot Brann. Viking har fått en god start på årets sesong og det forventes mye folk til kampen på Jåttåvågen.

NSB setter derfor opp ekstratog før og etter kampen, i tillegg til at de forsterker ordinære togavganger. I alt settes det opp 1800 ekstraseter



– Det er gøy å se at Viking har fått en god start på sesongen, og på siste hjemmekamp var det opp imot 10.000 tilskuere. Det forventes like mange til Viking – Brann-kampen førstkommende lørdag. Vi setter derfor opp 1800 ekstra togseter i forbindelse med kampen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NSB Sør, Dag Brekkan i en pressemelding fra selskapet.



Ekstratog

– Det settes opp ekstra tog før kampen fra Stavanger klokken 19.24, og etter kampen settes det opp ekstra tog fra Jåttåvågen mot Stavanger klokken 22.07, sier Brekkan og fortsetter:



– Vi håper vi får fyllt opp togene og at tilskuerne benytter seg av det miljøvennelige transportmiddelet som toget er og at man lar bilen stå hjemme.



Ekstratogene står oppført i NSBs salgskanaler; nsb.no og appen.