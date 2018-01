Rogalandsavis

De nye reglene trådte i kraft 15. januar og prisen det koster å velge sete varierer fra rute til rute, skriver E24.

– Alle som bestiller reise hos Norwegian får tildelt sete automatisk. De som ønsker å sikre seg sitt favorittsete eller ønsker en garanti for å sitte sammen, betaler litt ekstra for det. For at samme praksis skal gjelde for alle, er det ikke lenger mulig å velge sete gratis når man sjekker inn på automat, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonssjef i Norwegian til avisen.

Kunder som har kjøpt flex-billett eller har forhåndsbestilt sete, kan ifølge Sandaker-Nielsen endre på nett eller i flyselskapets app.

Også hos SAS vil kundene oppleve endringer i det nye året. Fra 7. mai må sølv-, gull- og diamantkunder også betale for å sjekke inn bagasjen sin i flyselskapets billigste billigklasse «Go Light», ifølge E24.