Tirsdag var 321 personer meldt døde og over 500 skadd etter at sju selvmordsbombere gikk til angrep på tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka 1. påskedag. Over 8.000 srilankere har bosatt seg i Norge, og mange er berørt av angrepene.

Pater Jeyanthan Pachchek, som er prest for tamilske katolikker i Bergen og Stavanger, forteller om tunge dager for mange av sine landsmenn etter angrepene. Mange hadde reist fra Norge til Sri Lanka i anledning påsken. Ettersom de fleste kommer fra den nordlige delen av øya, skal ingen av dem være direkte berørt av angrepene. Ubekreftede meldinger om flere udetonerte bomber har imidlertid ført til engstelse for å gjøre den nødvendige reisen om hovedstaden Colombo for å fly tilbake til Norge.

– Mange er på påskeferie noen dager til, men er i sjokk etter angrepene og preget av en slags panikk etter at det er funnet udetonerte bomber i etterkant, sier Pachchek til NTB.

Minnemesse fredag

Mange har henvendt seg til den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas med ønske om å hjelpe etter angrepene på Sri Lanka.

– Vi arbeider med å arrangere en minnemarkering for ofre og etterlatte som vil bli holdt i slutten av denne uka, sier fagsjef Alexander Golding i Caritas til NTB.

Han sier markeringen vil skje i samarbeid med Oslo Katolske Bispedømme (OKB), men at både muslimer, buddhister og andre kirkesamfunn vil bli invitert inn for å delta.

Bispedømmet opplyste tirsdag ettermiddag at det fredag kveld vil bli holdt en egen rekviemmesse i den katolske kirken på Bredtvet i Oslo for ofrene etter terrorangrepene. Biskop Bernt Eidsvig skal holde messen.

Støtte og sympati

Caritas startet tirsdag en innsamlingsaksjon på Facebook til dem som er etterlatt etter angrepene. Pengene så ut til å strømme inn etter kort tid.

– Vi har fått flere henvendelser fra folk i Norge som har lyst til å bidra på en eller annen måte. Mange vil vise sin støtte og sympati med ofrene. Caritas har lenge drevet interreligiøst fredsarbeid med Sri Lanka og vil fortsette dette arbeidet. På dette området har jo Norge også en lang historie, sier Alexander Golding.

