Norsk Luftambulanse møter egne ansatte i retten

For to år siden tapte Lufttransport anbudsrunden for ambulansehelikoptrene, mens Norsk Luftambulanse (NLA) vant og overtok operatøransvaret for luftambulansetjenesten med helikopter i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø.

Overtakelsen av operatøransvaret har ført til konflikter om hvorvidt dette var å regne som en virksomhetsoverdragelse.

En virksomhetsoverdragelse innebærer krav om at alle ansatte vil beholde lønnsnivå og ansiennitet. Men siden NLA mener det ikke dreier seg om det, har lønnsbetingelsene blitt dårligere da de ansatte ikke har fått tatt med seg ansienniteten fra Lufttransport.

Ni piloter og redningsmenn endte med å stevne sin egen arbeidsgiver med hjelp fra fagforeningen Parat. NLA vant saken i tingretten, men saken ble anket og skal nå opp til behandling i Borgarting lagmannsrett.

– Tror på seier

Parat-leder Unn Kristin Olsen mener at de ni nå har gode sjanser til å vinne fram i lagmannsretten.

– Årsaken til dette er at det er nye opplysninger i saken og at det i mellomtiden har kommet rettsavgjørelser som støtter de ansattes sak. Det alvorlige her er at Norsk Luftambulanse som arbeidsgiver ikke vil verdsette den brede og lange kompetansen egne ansatte innehar, sier Olsen i en pressemelding.

Hun mener saken kan sammenlignes med den såkalte «Babcock saken» som gjaldt luftambulansetjenester med fly.

– Babcock har etter hvert blitt enig med sine ansatte om at overgangen var en virksomhetsoverdragelse, det samme er ikke Norsk Luftambulanse villige til overfor sine ansatte, sier Parat-lederen.

– Ikke juridisk grunnlag

Administrerende direktør Leif Olstad i NLA er uenig i dette.

– Vi mener at det ikke er juridisk grunnlag for virksomhetsoverdragelse, men vi har full respekt for at noen av våre medarbeidere ønsker å prøve dette for retten. Det tar vi til etterretning. NLA respekterer spillereglene i arbeidslivet og tariffavtalene, og vi forholder oss til dem. Det blir opp til retten å vurdere eventuelle nye momenter i saken, sier Olsen i en kommentar til NTB.

