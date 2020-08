Normal toghverdag på Jærbanen ved skolestart

– At vi nå kan begynne å kjøre normalt igjen tror jeg det er mange som er glade for. Å ha forutsigbare ruter vet vi betyr mye, spesielt for pendlerne og skoleelevene i Rogaland, sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge Cathrine Elgin, i en pressemelding.

Etter at myndighetene gikk ut med oppdaterte retningslinjer for kollektivreiser tidligere i sommer, har Go-Ahead fjernet merkingen av sitteplasser om bord, bortsett fra steder der det er fare for kødannelse, eksempelvis rundt toalettene. Nå øker selskapet antall avganger til normalen.

– Vi er opptatt av å gjøre det enklest mulig å velge tog fremfor bil, buss og fly. Derfor er vi glade for å kunne tilby 137 tog i døgnet, mandag til fredag, fra 17. august. Med flere avganger blir det også enklere for de reisende å velge avganger med færre reisende, sier Elgin.

Økt setekapasitet og flere reisende

Selskapet oppfordrer alle reisende til å følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger og minner samtidig om Folkehelseinstituttets retningslinjer for reisende med kollektivtransport.

– Helsemyndighetene oppfordrer reisende til å sitte skulder mot skulder og rygg mot rygg, og unngå situasjoner der man står ansikt til ansikt. Dermed er setekapasiteten på togene økt på Jærbanen, samtidig som vi tilrettelegger for at våre reisende kan sitte og stå spredt om bord, sier Elgin, i pressemeldingen.

Selskapet forventer en stor økning i antall reisende fremover.

– Vi forventer mange flere reisende på Jærbanen da skolene nå starter opp for fullt og folk er tilbake fra ferie. Derfor gjør vi som helsemyndighetene og oppfordrer de som har anledning til å velge togavgang utenom rushtid til å gjøre det, avslutter Cathrine Elgin.

På Sørtoget opprettholdes 1 meters-regelen på grunn av smittevernregler for lengre strekninger.