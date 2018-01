– Norge er absolutt med i favorittsjiktet

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Fredag kveld åpner Norge EM i håndball mot selveste Frankrike, i det som er en reprise på fjorårets VM-finale. Vinner Norge den er veien åpen, men tidligere Viking-trener Gunnar Blombäck tror Norge vil være blant de beste nærmest uansett.

– Det er vanskeligere å tippe en klink favoritt enn på lenge, da flere nasjoner går gjennom et generasjonsskifte. Men Norge er med i favorittsjiktet, sammen med Frankrike, Kroatia, Danmark, Sverige og Tyskland, sier Blombäck til RA.

LES OGSÅ: Håndballgutta tapte generalprøven

Skryter av lokal trio

Svensken sier at Norges nøkkelspillere må prestere, og sier at spillere som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud og Kent Robin Tønnessen blir avgjørende.

– Hvis nøkkelspillerne spiller bra kan de dra med seg resten av laget. For vår egen del er jeg helt sikker på at Kristian Bjørnsen kommer til å levere på et stabilt høyt nivå. Espen Christensen må ta sjansen hvis Bergerud ikke lykkes, sier han og fortsetter:

– I tillegg forventer jeg at Gøran Søgard Johannessen tar det neste steget på landslaget. Han har vært bærende for topplaget GOG i Danmark, og kommer til å ta flere skritt på landslaget hvis han får et mesterskap uten skader og sykdom, sier Blombäck.

LES OGSÅ: Håndballgutta ble årets lag

Har takket nei til flere tilbud

63-åringen kommer også med en advarsel.

– Selv om Norge har gjort det bra i flere mesterskap på rad, er motstanderne nå mer forberedt og tar Norge mer på alvor enn noen gang. Det må også tas med i beregningen, sier «Blommen».

Etter 14 år som trener i Viking var det over for Gunnar Blombäck i april i fjor. Siden har han fått flere tilbud om å gjøre comeback i trenersirkuset.

– Jeg har mange baller i luften, men har ingen håndballoppdrag per nå. Jeg har fått en del forespørsler fra høyeste nivå i Sverige, men har takket nei, forteller Blombäck som sier at han ikke har noen sure miner etter Viking-exiten

LES OGSÅ: Tapte for Frankrike uka før EM-starten