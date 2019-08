Christensen ble fremstilt for varetektsfengsling fredag klokken 9, skriver avisen.

– Han er ennå ikke avhørt, så han har heller ikke tatt stilling til siktelsen, sier mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, til TV 2.

To andre personer er også siktet i saken. Nokas-raneren er siktet for innførsel av over hundre kilo hasj, etter det Fædrelandsvennen erfarer. Den siktede mannen samtykket til fengsling.

Christensen ble dømt til en lengre fengselsstraff for å ha deltatt i Nokas-ranet, og ifølge TV 2 er han i den senere tid blitt dømt til flere års fengsel for narkotikakriminalitet.

Tellesentralen Nokas i Stavanger sentrum ble ranet 5. april 2004. Ranerne fikk med seg et utbytte på 57,4 millioner kroner – noe som gjør det til norgeshistoriens største ran.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. 15 menn ble dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet. David Toska, som av retten ble utpekt som hjernen bak ranet, ble dømt til 18 års fengsel.

