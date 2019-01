«Nok er nok» tar mer av Rogaland

Forrige uke ble det klart at Bomfritt Norge – Nok er nok hadde inngått samarbeid med «Ja til miljø, nei til bompenger», en facebookgruppe som kjemper mot bom i Oslo. Gruppa har 42.000 medlemmer.

Samtidig ble det offentliggjort at to av Nok er nok sine store profiler, Sigurd Sjursen og Alexandra Eva Lind forlater sine roller i organisasjonen til fordel for politikken.

Nok er nok har satt seg som mål å samle gruppene i Norge som jobber mot bompengeordninger.

– Vi er veldig glade for å kunngjøre at Bomfritt Haugaland - Nok er nok med Bjørn Kristian Sunde i spissen inngår et samarbeid med organisasjonen Bomfritt Norge - Nok er nok, sier nestleder og pressetalsmann for Bomfritt Norge - Nok er nok, Jan Ove Sikveland i en pressemelding.

Det er samme tone fra aksjonsleder for Bomfritt Haugaland - Nok er nok:

– Bomfritt Haugaland - Nok er nok er veldig glad for å kunne gå inn i et spennende og tett samarbeid med Bomfritt Norge - Nok er nok. Med tettere samarbeid er vi sterkere i kampen mot bompenger, sier Bjørn Kristian Sunde.