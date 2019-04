Dersom du hører smell eller ser mange utrykkningskjøretøy i dag, trenger du ikke bli engstelig.

– Nødetatene trener i dag i området Forusbeen mellom klokken 08.30 og 15.00. I den forbindelse vil det bli en del utrykningskjøretøy og det vil kunne høres smell, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det blir ikke bare i dag at folk kan bli skremt. I en pressemelding melder Rogaland brann og redning IKS at nødetatene skal trene sammen de neste ukene.

Seks uker

I løpet av 6 uker skal i alt 600 mannskaper fra brann, politi og helse gjennom ulike scenarioer for å bli bedre på samvirke og håndtering av trusselhendelser.

Hver tirsdag og onsdag de neste ukene vil det være synlig bevæpnet politi, samt mannskaper fra helse, brann og redning både før og etter lunsj i området rundt det gamle Telenorbygget i Forusbeen 35.

«Det er for øvrig ingen grunn til bekymring: dette er kun en stor øvelse hvor nødetatene øver på å jobbe sammen under trusselsituasjoner», skriver brannvesenet i pressemeldingen.

De siste syv årene har nødetatene i Sør-Rogaland trent og øvd sammen for å få et bedre samarbeid, kjennskap og forståelse for hverandres arbeidsområder og fagfelt. Erfaringene fra tidligere øvelser har vært utelukkende positive, heter det i pressemeldingen.

Det kommer til å bli avholdt øvelser tirsdag og onsdag hver uke fra og med uke 17 til og med uke 22.

