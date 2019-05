Frøyland - Viking 0-0: Kampen er i gang på Frøyland stadion.

6 min, 0-0: Vikings Zymer Bytyqi leverer kampens første avslutning.

15 min, 0-0: Det blåser godt på Frøyland. Frøylandkeeper Morten Helmen skal legge ned ballen for utspark. Den blåser bort.

22 min, 0-0: Scott Vatne med hjemmelagets første avslutning. Og den er av det gode slaget. Lang distanse, tyngde og retning mot krysset. Erik Arnebrott er godt plassert for Viking, dermed har han kontroll på den.

25 min, 0-0: Scott Vatne er i det rette hjørnet i dag. Skyter når Frøyland får firspark på 30 meter. Arnebrott må ut i full strekk.

38 min, 1-0: MÅÅÅL: det er hjemmelaget som tar ledelsen!

38 min, 1-0: Frøyland slår corner. Ballen går forbi det meste, frem til midtstopper Morten Karlson dukker opp på bakerste stolpe og dytter ballen i nettet.

45 min, 1-0: Bare noen sekunder blir lagt til før dommeren blåser av første omgang. Tipper stemningen i garderoben er betydelig bedre hos 4. divisjonslaget enn hos gjestene fra eliteserien.

46 min, 1-0: Andre omgang har startet. Kan Viking finne frem noe som slukker lunta på denne cupbomben?

53 min, 1-0: Tommy Høiland blir avblåst for offside i det som er andre omgangs beste initiativ fra Viking. Foreløpig har de ikke disket opp noe som har vært skremmende for hjemmelagets ledelse.

55 min, 1-1: MÅÅÅL! Da er vi like langt på Frøyland stadion. Usman Sale setter opp farten. Da henger ikke Frøyland med. Legger en femogførti inn og finner Zymer Bytyqi som setter den.

62 min, 1-2: MÅÅÅL! Og da har Viking snudd dette. Zymer Bytyqi drar seg inn i banen og fyrer av et skudd fra rett utenfor 16-meteren. Dermed er sifrene mer som forventet når 4. disvisjon møter eliteserie.

69 min, 1-3: MÅÅÅL! Så vil Kristian Thorstvedt også med på scoringslista. Dermed ser det blytungt ut for et Frøyland-lag som for et kvarter siden så ut til å ha gode muligheter for å fyre av ei bombe.

79 min, 1-3: Brillene skal være i overkant mørkeblå hvis man skal argumentere for at Viking spiller blendende godt i dag, men det er nok. De styrer trygt mot seier nå.

90 min, 1-3: Det blir lagt til like under to minutter før dommer blåser av. Viking skrudde opp tempoet i et kvarter. Det var nok til å snu dette. Selv om det ender med tap, så går nok Frøylandfansen fornøyde hjem i dag. Vi kommer tilbake med reaksjoner på kampen. Takk for følget så langt.