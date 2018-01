Rogalandsavis

Det er Sandnesposten som melder at den tidligere Viking-spilleren er sykmeldt, etter at han møtte opp på klubbens første trening for året uten å være med på selv treningsøkten.

– Jeg har fått kyssesyken, og vet ikke hvor lenge jeg blir ute, forteller Nisja til Sandnesposten.

Nisja har slitt med skader, og mistet store deler av forrige sesong etter en operasjon. Han spilte heller ikke på slutten av fjorårets sesong på grunn av en adopsjon.

Kristoffersen terminerte Ulf-kontrakten

Midtbanespiller Tomas Kristoffersen kom til Sandnes Ulf foran årets sesong, og har stort sett spilt fast og vært en sentral brikke i Bengt Sæternes' mannskap.

– Jeg følte ikke jeg passet helt inn i måten vi spilte på, så torsdag ble vi enig om å avslutte kontrakten, så nå ser jeg meg om etter nye, spennende muligheter, sier Tomas Kristoffersen til iTromsø.

27 kamper og 1898 minutter ble det i ligaen, pluss kampene i NM og kvalifiseringskampen mot Ranheim.

– Det har gått bra sportslig sett, men jeg føler ikke helt jeg har fått vist meg fram fra min beste side, sier han.

24-åringen fra Tromsø er dermed nok en i rekken av spillere som forsvinner fra Sandnes Ulf etter sesongslutt.

– Jeg gleder meg til nye muligheter nå. Jeg har ikke tenkt så mye på type klubber, men vet det har vært en del interesse, men det er ikke noe jeg ønsker å gå inn på før det eventuelt blir mer konkret, men jeg er i hvert fall ute på markedet, sier Kristoffersen.

