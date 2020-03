NFF: Breddefotballen stoppes

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Det opplyser NFF på forbundets hjemmeside.

Vedtaket er en følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med Idrettsforbundet i løpende dialog med helsemyndighetene.

(©NTB)