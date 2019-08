Nettsted dømt til å betale 44.000 kroner for bildetyveri

Et av Neumanns bilder ble brukt som illustrasjon i en artikkel på nettstedet. Da fotografen oppdaget dette, sendte han en regning, men denne ble ikke betalt.

Bildet var vannmerket med logoen til Neumanns fotobyrå Felix Features. På nettsiden hadde bildet bildeteksten: «Foto: Illustrasjonsfoto. Skjermdump fra internett. Politiet forhindrer Blitz i å angripe Oslo rådhus».

Redaktøren for nettstedet, Onar Åm, har ifølge fagbladet Journalisten argumentert for at det er sedvane på internett at nedskalerte fotografier merket med vannmerke fritt kan benyttes av «fattige» nettpublikasjoner, uten forutgående samtykke og uten plikt til å betale vederlag. Dette ble avvist av Stavanger tingrett.

I tillegg til å bli dømt for å betale for bildet, ble redaktøren for nettstedet dømt til å dekke fotografens sakskostnader – til sammen 44.000 kroner, skriver Journalisten – som ikke har fått svar på sine henvendelser til Åm for kommentar til dommen.

