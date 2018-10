Rogalandsavis

I samme periode har antall passeringer med elbil økt med 496.000.

– Det er en oppgang på hele 38,9 prosent siden september i fjor, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen, Håkon Nordahl.

Totalt har trafikken gått ned med 4,9 prosent, viser tall fra Fjellinjen. Totalt var det 475.000 færre biler gjennom bomringen i september i år i forhold til i fjor.

1. oktober i fjor ble rushtidsavgiften innført i Oslo, og tallene viser at trafikken har endret seg det siste året. I halvtimen før rushtiden, fra klokken 6 til 6.30, har trafikken økt med 3,6 prosent. Samtidig var det en nedgang i selve rushtiden på 2,6 prosent.

Selv om antallet passeringer med elbil øker, er det fortsatt fossildrevne biler som står for mesteparten av passeringene. 81,2 prosent av passeringene i september i år var fossildrevne biler.

– Denne veksten er helt eventyrlig, og viser at elbilrevolusjonen for alvor er i gang i Oslo. Det viktigste er likevel å redusere biltrafikken, da elbiler også tar mye plass i en by som allerede har for mye biltrafikk, sier Sirin Stav, vara i Oslo bystyre for Miljøpartiet De Grønne. (NTB)