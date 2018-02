Rogalandsavis

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

Året før, fra september 2015 til september 2016, økte månedslønnen med 1,6 prosent.

Snittlønn 44.310 kroner

Gjennomsnittlig månedslønn i 2017 utgjorde 44.310 kroner, en vekst på vel 1.000 kroner fra 2016.

Lønnsveksten var den samme både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor.

Lønnsnivået utgjorde 40.400 kroner i kommunene og 44.800 kroner i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48.000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017.

En av årsakene til den relativt høye veksten for statsansatte ligger i at deler av lønnsoppgjøret i 2016 fikk virkning så sent at det først vises i tallene for 2017.

Samlet lønnsvekst innen utdanningssektoren var 1,7 prosent fra 2016 til 2017. Til sammenligning hadde ansatte i barnehagene en lønnsvekst på 3,2 prosent.

Det er ledere i olje- og gassnæringen og handels-, skips- og finansmeglere som topper lønnsstatistikken med en gjennomsnittlig månedslønn på rundt 100.000 kroner.

