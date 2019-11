Neonfarget bekk på Tasta

I en pressemelding fra Stavanger kommune opplyses det om at en dam og en bekk i området ved Rødknappsvingene på Tasta, ble nærmest neongulgrønn etter at et privat firma lette etter lekkasje i et avløpsrør ved hjelp av fargestoff i dag.

Fargestoffet skal ikke være giftig, men det har nok blitt brukt i overkant mye av det, opplyser kommunens fagfolk.

Bekken vil bli seg selv lik igjen i løpet av noen dager.

Det grønngule vannet renner ikke ned i Store Stokkavatnet, men til et rør som går videre til renseanlegget i Mekjarvik.