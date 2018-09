Nedgang i oljeproduksjonen

Rogalandsavis

Foreløpige tall for oljeproduksjonen i august viser en nedgang på 42.000 fat olje, NGL og kondensat per dag sammenlignet med juli.

Dagsproduksjon av olje i august var på i gjennomsnitt 1.870.000 fat olje, NGL (flytende gass) og kondensat, viser foreløpige produksjonstall fra Oljedirektoratet (OD).

Oljeproduksjonen ligger rundt 0,2 prosent under ODs prognose for august, og 3,3 prosent under produksjonen i august i fjor.

Videre ble det solgt 10,2 milliarder kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 milliarder kubikkmeter mindre enn i juli.