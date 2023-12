− Noen kriser får mer oppmerksomhet enn andre

Hvem: Kari Ravnestad Kjørholt (27)

Hva: Daglig leder i stiftelsen Gi Effektivt

Hvorfor: Sa opp jobben som ingeniør i Equinor for å bli daglig leder i stiftelsen, og hun gir minst ti prosent av inntekten sin til gode formål

Kari Ravnestad Kjørholt bor i Stavanger med samboer. (privat)

Hvorfor sa du opp jobben i Equinor til fordel for stiftelsen du nå er daglig leder for?

− Jeg trivdes godt i Equinor, men så etter hvert at jeg kunne utrette mer godt i verden om jeg gjorde noe annet. Det er veldig viktig for meg. Jeg hadde dessuten vært interessert i bistand en god stund, og visste at forskjellene på hva ulike organisasjoner utretter med pengene folk gir, er store. Hva vi gir til er like viktig som hvor mye vi gir. Derfor ville jeg gjerne bidra til at Gi Effektivt kan vokse og nå ut til flere. Og spesielt fordi jeg er ingeniør, traff stiftelsens analytiske tilnærming meg rett i hjertet.

Hva er stiftelsen Gi Effektivt?

− Gi Effektivt gjør det enkelt for nordmenn å finne og støtte noen av verdens mest effektive bistandsorganisasjoner. Vi gjør det lettere å gi, og hjelper alle å gi mer effektivt. Mange lever fremdeles i ekstrem fattigdom, og dør av sykdommer vi kan forhindre eller kurere. Vi har effektive tiltak som kan hjelpe, men mer penger trengs for å oppskalere disse.

Hvordan opplever du givergleden fra andre til stiftelsen?

− Stiftelsen har vokst veldig mye siden oppstarten i 2016, og det ser ikke ut til at veksten har stoppet i år heller. Spesielt nå før jul merker vi en veldig stor giverglede. Det er inspirerende. Mange av giverne våre gir også store beløp. De skryter av jobben vi gjør med å anbefale organisasjoner som de kan stole på at utretter veldig mye for pengene de får.

Du gir selv minst ti prosent av inntekten din til gode formål – hvordan avgjør du hva og hvem du gir til?

− Det er viktig for meg at pengene jeg gir først og fremst går til å hjelpe andre, og ikke bare til å få meg til å føle meg bra. Jeg mener at alle mennesker er like mye verdt, og vil gi til det som kan redde og forbedre flest liv for mine donasjoner, uavhengig av hvor i verden det er. Jeg gir også litt til dyrevelferd, fordi dyrene ikke har sin egen stemme, og jeg mener vi burde behandle dem bedre.

Det finnes jo ganske mange veldedige organisasjoner og formål, så en del folk kan være usikre på hva og hvem de bør gi til. Hvilke råd har du til dem?

− Noen kriser får veldig mye oppmerksomhet i media. Da er det veldig mange som vil bidra og gir mye penger for å støtte ofrene. Det viser at folk bryr seg, som er skikkelig fint. Dessverre er det også andre kriser som får mindre oppmerksomhet og mindre støtte, men der behovet for hjelp kan være større.

− Pengene dine kan nå lenger om du gir til de «glemte krisene». Men som giver kan det være vanskelig å få tak i informasjon om hvilke organisasjoner som utretter mest godt. Derfor bør folk få råd av folk som bruker mye tid på å forske på dette. Det må også jeg, selv om jeg nå jobber fulltid med bistand.

Finnes det en annen måte folk kan bidra til veldedighet enn å gi penger?

− Du kan absolutt også bidra uten å gi penger, for eksempel ved å jobbe frivillig for en veldedig organisasjon eller engasjere seg politisk.

Så, noen faste spørsmål til slutt: Jeg har hørt at du er et friluftsmenneske. Hva gir naturen deg?

− Jeg roer automatisk ned og får hverdagen litt på avstand. Jeg liker spesielt at det gir meg anledning til å ha lange, gode samtaler med venner og familie. Og så gir det mestringsfølelse å komme til toppen av et nytt fjell.

Kari Ravnestad Kjørholt oppsøker naturen og friluftliv for å roe ned og få mestringsfølelse. (privat)

Hvilken bok har gjort inntrykk på deg?

− Factfullness av Hans Rosling forklarer mange logiske feller vi mennesker kan begå, som at vi dras mot et polarisert verdensbilde. Og så liker jeg spesielt godt det positive fokuset på at verden blir bedre, og at det er mulig å få til endring selv på områder hvor vi har problemer. I media virker det veldig ofte som om ting bare blir verre og verre, men det er delvis hjernene våre som lurer oss.

Hvem er ditt forbilde?

− Jeg har mange forbilder, men jeg synes det er inspirerende å se hvordan Bill Gates har valgt å bruke den posisjonen han er i til å gjøre utrolig mye godt for verden.

Og hvem ville du helst sittet fast i heisen med? Hvorfor?

− Sofie Høgestøl. Jeg kan høre henne snakke om amerikansk politikk i timevis. Og hun virker generelt som en skikkelig kul og kunnskapsrik dame.

Kari Ravnestad Kjørholt er daglig leder i stiftelsen Gi Effektivt. (privat)

