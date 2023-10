Jager opprykk: – Ekstremt kjekt at vi blir satset på

---

Hvem: Nora Heggheim (22), kaptein for Viking FK kvinner, og rundet nettopp 100 kamper for klubben.

Hva: Vikings kvinner satser hardt på opprykk fra 2. divisjon og leder med fem poengs forsprang. To år på rad har laget snublet på oppløpssiden og mistet opprykket. Kan de klare det i år? Første hinder på veien er Frigg på bortebane lørdag.

---

– Dere topper tabellen med seks kamper igjen å spille. Hvordan er stemningen i laget for tiden?

– Stemningen i laget er veldig god, og vi er en ekstremt god gjeng med en helt spesiell kultur. Samtidig som vi har det kjekt, merker man at ingen tar en seier på forskudd, og gjengen er like skjerpet fra uke til uke og fra kamp til kamp. Det er kun fem poeng ned til Molde, og mye kan skje på seks kamper, så vi er nødt til å holde fokuset på rett plass til enhver tid for å unngå det som har skjedd de siste årene.

– Dere har vært svært nære det etterlengtede opprykket før, tror du dere klarer det i år?

– Vi har selvfølgelig et sterkt ønske om å rykke opp, og klubbens mål på sikt er å etablere seg i toppfotballen og spille seg opp til Toppserien. Vi snakker aldri høyt om opprykk i løpet av sesongen innad i gruppen, men en tabell viser det den viser, og en skal ikke legge skjul på at det foreløpig ser bra ut for vår del. Med tanke på at 2. divisjon er spisset inn i år med to avdelinger og ett lag fra hver pulje som rykker opp, gjør at hver kamp blir tøff og at det er de to beste lagene som til syvende og sist topper tabellen, som fortjent rykker opp. Tidligere har det ikke vært nok å vinne serien, men i tillegg har vi spilt kvalikkamper hvor ett av tre lag i kvalikgruppen rykker opp. Her har vi røket to år på målforskjell. Jeg er veldig glad for at NFF tok grep, og gjorde 2. divisjon til en del av toppfotballen på kvinnesiden, og at nivået er generelt høyere. I tillegg ligger ting rundt klubben til rette for at laget skal opp og fram, og vi har både fasilitetene, ressursene og en støttende klubb som også vil at Viking kvinner skal opp på det høyeste nivået, sammen med herrene.

– Første hinder på veien er en tøff bortekamp mot Frigg på lørdag. Hva tror du om den kampen?

– Jeg tror det blir en veldig tøff kamp som venter oss i Oslo. Laget var vanskelig å bryte ned sist vi spilte mot dem på hjemmebane, så jeg kan tenke meg at det blir enda tøffere borte. Samtidig som vi evaluerer motstanderen i forkant av kamper, er vi også veldig flinke til å ha fokuset på oss selv og hvordan vi ønsker å opptre på banen, så vi skal ikke gjøre noe annet enn å kjempe i 90 min. om tre poeng.

– Har du noen faste ritualer før kamp? Andre på laget som har prekampritualer?

– Jeg har ingen faste kampritualer utenom når vi er på hjemmebane. Når vi spiller kamp på SR-Bank Arena og har innmarsj ut spillertunnelen hvor det er trapper opp til banen, må jeg alltid hoppe over et trappetrinn i det siste steget før jeg er på banen. Ellers har Maria Sørenes (høyreback) et kampritual hvor hun tar handshake med alle spillerne og trenerne inne i garderoben før vi skal spille.

– Hvordan har sesongen vært så langt, synes du?

– Sesongen har vært veldig kjekk fram til nå. Vi har et veldig godt miljø og en bra kultur som vi har brukt tid på å bygge opp. Alle på laget står veldig nærme hverandre, og enhver spiller har noe å bidra med både på og utenfor banen. Det er det som er så kult med denne gjengen, at vi har så forskjellige spillertyper som hver og en tilfører noe til gruppen. I tillegg merker vi at matchingen og motstanden er tøffere i år, noe som passer oss veldig fint. I år får vi god matching i omtrent hver kamp, og det gjør at vi selv opprettholder det nivået vi ønsker å være på og som vi samtidig ønsker å heve for å matche oss med de beste lagene i Norge.

– Har Vikings kvinner noen gang vært bedre rustet for opprykk?

– I 2021 da vi røk ut i kvalik på målforskjell mot Grand Bodø følte jeg på den tid at vi var godt rustet for opprykk og klare for å ta nivået et steg opp. På den tiden hadde vi også et litt annerledes lag, og utfallet i kvaliken gjorde at flere valgte å dra fra Viking for å spille på et høyere nivå i en annen klubb. Men jeg føler per dags dato at vi er et førstedivisjonslag som spiller i 2. divisjon. Én ting er å føle og kjenne på at man mestrer et høyere nivå, men en annen ting er å faktisk slå lag som spillere på et høyere nivå til vanlig, og det har vi vist i treningskamper. Samtidig har vi fått matchet oss i NM mot toppserielag, og det er kjekt å kunne sammenligne oss og se hvor nærme vi er.

– Klubben har tatt en del grep på kvinnesiden de siste årene, hva synes du om satsingen i Viking?

– Jeg er ekstremt takknemlig for den satsingen som har skjedd på kvinnesiden i Viking. Når man merker at man blir satset på, har man så utrolig lyst til å kunne gi noe i gjengjeld, og det er også en av grunnene til at de mislykkede forsøkene på opprykket har vært tungt. Som kaptein føler man også på et ekstra ansvar for å oppnå de resultatene man ønsker, og når det ikke alltid går veien blir det litt ekstra tungt. I forhold til de siste årene hvor ting ikke har gått slik vi hadde ønsket, har klubben respondert med å doble satsingen, noe som igjen viser hvor stor tro de har på det pågående prosjektet om å få Viking kvinner opp. Jeg synes det er helt fantastisk, og det de bidrar med gjør at vi spillere får en proffere hverdag, hvor vi blant annet har et støtteapparat som er tilgjengelige til enhver tid og får tett oppfølging. Til syvende og sist er det oss spillere som er nødt til å gjøre jobben, men satsingen rundt legger så godt til rette for at alt er mulig.

– Hva må til for at Viking skal bli en toppklubb også på kvinnesiden, sånn du ser det?

– Hvis satsingen som pågår i Viking i dag fortsetter i det tempoet den gjør, har jeg stor tro på at Viking kan bli en toppklubb innen få år. Jeg tror at hvis vi i første omgang klarer å komme oss opp i førstedivisjon, er vi allerede en attraktiv klubb for mange spillere som ønsker å bidra til å få Viking hele veien opp. Jeg tror det er mange som vil være enig når jeg sier at det hadde vært ekstremt kult om Viking hadde vært en toppklubb både på herre – og damesiden.

– Og så, de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

«Styggen på ryggen» av Mette Helen Strand & Erling Skagseth.

– Hva er din favorittfilm?

«Et helt halvt år».

– Hvilken musikk hører du helst på?

– Mye variert, men må kanskje gå for den mest safe med Norge topp 50.

– Er det noe du angrer på?

– Sikkert veldig mye, men ikke noe jeg kommer på nå.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser godteri i ukedagene …

– Hva ville du gått i demonstrasjonstog for/mot?

– Jeg ville gått i demonstrasjonstog for likestilling mellom kjønn og legning

– Hvem ville du helst ha stått fast i heisen med?

– Kevin Vågenes. Da hadde nok ventetiden gått fortere med humor.