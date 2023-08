Klar for Stjernekamp: – En ekstrem mulighet

---

Hvem: Mari Eriksen Bølla (18)

Hvorfor: Går under artistnavnet Mari Bella. Deltar på Stjernekamp på NRK, som har sesongpremiere 2. september. Vant Idol i 2020, som tidenes yngste. Oppvokst på Bryne.

---

– Gratulerer med deltakelse i Stjernekamp! Hvorfor takket du ja til å bli med?

– Det er en ekstrem mulighet til å utfordre meg selv på en annen måte og på andre steder. Stjernekamp er en helt egen plattform. Det er ikke hver dag du får stå på en scene foran det norske folk og gjøre opera. Det får du kun gjort på Stjernekamp.

– Hvordan blir det å kjempe om tittelen «Norges ultimate entertainer»?

– Spennende! Jeg står der sammen med folk som har jobbet i bransjen i mange, mange år. Alle har mye livserfaring og de har flere år i bransjen enn jeg har. Jeg vil vise hva jeg har å by på. Jeg har noe å komme med.

– Hvilket forhold har du til Stjernekamp fra før?

– Jeg har sett på Stjernekamp i mange år. Det er gøy å tenke på at jeg får være med på noe som jeg kun har sett på TV før.

– Har du øvd mye?

– Mye av sommeren er brukt til øving. Teste de ulike sjangrene. Det er mange sjangre som er nye for meg. Jeg har valgt ut de låtene jeg vil framføre. Det er nå de ordentlige øvingen begynner.

– Du skal innom flere sjangre i programmet. Hvilke ser du mest fram til?

– Egentlig alle. Jeg vil prøve mest mulig. Hver sjanger er spennende på sin måte. Det er kult å få rappe, synge musikal – bruke skuespill og følelser. Det blir også gøy med opera. Jeg håper å kunne framføre så mange sjangre som mulig.

– Så det er ingen sjangre du gruer deg til? En sjanger som er ekstra krevende?

– Det er ingen tvil om at det er operaen som ligger mest unna pop, som er min sjanger. Men jeg gruer meg ikke. Jeg gleder meg.

– Er det risikabelt å være med på et program hvor du skal synge så mye forskjellig? Fallhøyden er stor?

– Det er jo risikabelt å stå på riksdekkende TV, live, i beste sendetid og gjøre sjangre jeg egentlig ikke har erfaring med. Det er jo skummelt. Samtidig vet jeg ikke om det er akkurat risikabelt. Jeg får gjøre så godt jeg kan. Det blir en kjekk utfordring som artist.

– Hva tenker du om konkurrentene?

– Det er vilt flinke folk som er med. Flotte artister og entertainere. De fleste har mer erfaring enn meg. Den største konkurrenten er uansett meg selv. Så lenge jeg selv er fornøyd med det jeg selv leverer på scenen, så spiller det ingen rolle hva andre mener.

– Er du tøff mot seg selv?

– Jeg er nok det. Når jeg setter meg et mål, så skal jeg klare det. Jeg har et sterkt konkurranseinstinkt, men det handler mest om hva jeg krever av meg selv.

– Hvordan skal du sjarmere det norske folk?

– Være meg selv. Det er det viktigste. Vise hva jeg kan. Liker Norge det, så stemmer de på meg.

– Hvordan går det med musikkarrieren ellers?

– Veldig bra. Jeg skriver og gir ut musikk. I fjor høst endret jeg litt retning. Nå satser jeg mer internasjonalt. Artistnavnet ble endret til Mari Bella i stedet for Mari Bølla. Det er kun en bokstav, men det føltes som en stor endring. Jeg satser internasjonalt, men Norge vil alltid være hjemlandet mitt. Musikk er alt for meg nå. Jeg droppet ut etter første året på videregående skole, så nå er musikk både «skole og jobb» for meg.

– Du har øynene rettet mot verden, men hva gjør du når du er hjemme på Bryne?

– Da øver jeg egentlig ganske mye, fordi stuen i huset passer ekstremt godt til det. Ellers tar jeg livet helt med ro. Kjenner på den jærske luften. Føle at jeg ikke er i en storby. Det er en deilig følelse av og til.

– Over til noe helt annet, hvilken bok har betydd mest for deg?

– Oi, gøy spørsmål. Jeg prøver å lese mye. Jeg likte veldig godt en bok jeg leste i sommer, «Nådeløs kjærlighet» av Colleen Hoover. Jeg liker henne godt som forfatter generelt.

– Hvordan skeier du ut?

– Da er det helg, og jeg legger meg strekk ut på sofaen. Finner fram en god skål med smågodt eller chips – eller begge deler. Plusser på litt is og bare ligger der hele dagen.

– Hvem var din barndomshelt?

– Artistmessig og musikalsk har jeg sett opp til Ariana Grande. Og Beyoncé. Hun er helt vill!

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bra spørsmål! Hm, det er jo så mange spennende mennesker der ute. Jeg må nok si Beyoncé. Da kunne jeg hørt om alt hun har gjort i løpet av livet. Det hadde vært en drøm å møtte henne generelt. Du ser jeg lever helt i musikkverdenen her, haha.

– Hva ville du spurt Beyoncé om da?

– Hvordan det har vært å turnere verden så mange ganger. Hva hun tenker, føler rundt det og hvordan opplevelsen har vært. Funnet ut hvordan det er å være en så stor verdensstjerne.

